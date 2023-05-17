"С "Запорожца" пересядем на BMW": Зеленскому посоветовали как можно скорее посетить одну з стран Азии

Украинский военный считает, что Зеленскому стоило бы отправиться в Азию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который недавно побывал в ряде стран Европы, следовало бы в ближайшее время посетить Азию.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил спикером международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

По словам военнослужащего, на месте украинского лидера он бы слетал в Японию в ближайшее время.

Макарук отметил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы договориться с азиатской страной о поставках истребителей.

"Япония ищет пути т.н. "утилизации" около ста истребителей F-15, переходя на более современные самолеты. А в нашей ситуации переход с самолетов советских образцов на "устаревшие" для Японии F-15 приравнивается к тому, что мы с "Запорожца" пересядем на BMW среднего класса", — сказал он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Михаил Макарук о победе Украины: "Место путина – на виселице, а варвары-россияне должны жить в каменном веке"

Ранее "Телеграф" писал, что на ближайшем саммите G7 в Японии собираются объявить о новом пакете помощи для Украины.