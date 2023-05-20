США можуть надати додаткову допомогу на сотні мільйонів доларів: що до неї входитиме

Оголошення про допомогу має відбутися найближчими днями

Саміт G7 в Японії продовжує приносити свої плоди. Після зустрічі з Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів. Статися це має вже цими вихідними. Про це повідомили одразу троє американських та українських чиновників.

За даними POLITICO, в пакеті будуть більше артилерійських снарядів, бронетехніка, протитанкова зброя — все, що "буде дуже потрібним у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа". Зазначається, що напередодні очікуваного контрнаступу це сильний прояв підтримки Києва.

Зокрема журналісти зазначають, що інформація про новий пакет допомоги з'явилася після заяви Байдена про підтримку спільних зусиль с підготовки українських пілотів для F-16. Заокеанські союзники також виказали принципову згоду на передачу літаків. Окрім США допомагатимуть Україні Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Зазначимо, що жодна країна поки не пообіцяла F-16.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на самміті у Японії також говорили про стримування Китаю, санкційний тиск на росію, а також підіймали тему ядерного стримування. росію, Іран, Китай і Північну Корею закликали припинити ядерну ескалацію.