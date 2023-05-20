Зеленський знову "вкрав оплески". Медіа про появу президента на G7

Огляд сторінок західних медіа

Увага світових медіа під час другого дня саміту країн Великої сімки, який проходить з 19 по 21 травня, була "вкрадена" яскравою появою у Хіросімі президента України Володимира Зеленського. Візит до останнього був під знаком питання, тому став сюрпризом.

"Телеграф" зібрав реакцію світових ЗМІ на те, що відбувається в Японії:

BBC: Зеленський "вкрав усі оплески"

Журналістка британського BBC Тесса Вонг пожартувала, що своїм раптовим прибуттям у Японію український президент "steals the show at G7". Вона звертає увагу на те, що протягом останніх 24 годин у циклі новин домінувала драма: буде він чи ні про його поїздку до Японії. Новини про його можливий візит пролунали в п’ятницю та привернули увагу саме тоді, коли лідери відвідали меморіальний парк миру в Хіросімі.

BBC пише, що Зеленський знову всіх затьмарив

"Від українських чиновників надходили двозначні сигнали. Спочатку вказали, що він залишається в Києві й планово під'єднається по відеозв’язку, потім сказали, що приїде, потім сказали, що залишається. Можливо, це було ознакою того, що остаточне рішення було прийнято раптово", — пише Вонг.

Преса не була впевнена, коли він прибуде, аж раптом у медіацентрі G7 раптово з’явилося зображення французького літака, який приземлився в аеропорту Хіросіми, викликавши хвилювання серед преси.

Журналістка пише, що така поява загрожує затьмарити спокійні дипломатичні перемовини, але навряд чи лідери G7 будуть проти. Зрештою, війна в Україні й так мала бути головним у порядку денному саміту.

"Їхні санкції наразі не змогли зупинити вторгнення росії, і п’ятничне зобов’язання "позбавити" росію ресурсів для її "воєнної машини" залишається невизначеним. Але з огляду на те, що світові лідери буквально стоять пліч-о-пліч із Зеленським, оскільки вони обіцяють допомогти йому з його проханням про "коаліцію винищувачів", розрахунок полягає в тому, щоб надіслати тверде повідомлення москві: ми серйозні", — вважає Вонг.

WP: Драматична поява затьмарила спроби зосередити увагу на чомусь, крім України

The Washington Post теж вважає, що драматична поява Зеленського в останню хвилину одразу затьмарила спроби лідерів зосередити увагу громадськості на проблемах, окрім вторгнення росії в Україну. Видання нагадує, що Джо Байден на економічному саміті намагався мобілізувати союзників проти наростальної політичної, військової та економічної могутності Китаю.

Тема Україна стала домігувати через драматичну появу українського президента

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WP підкреслює, що ймовірно, Джо Байден зустрінеться із Зеленським, який здобув значну перемогу, коли офіційні особи Білого дому в суботу підтвердили, що вони збираються дозволити країнам-союзникам відправляти F-16 в Україну, а США навчатимуть українських пілотів. Протягом кількох місяців український лідер вимагав передових засобів авіації для посилення контрнаступу своєї країни.

Зеленський позичив літак у Макрона та облетів на ньому півсвіту

Деталі візиту Зеленського — не менш загадкові. Адже він мав безпечно долетіти на схід, західні ЗМІ звертають увагу на те, що таких величезних маршрутів з початку війни у нього ще не було. Західні медіа звертають увагу на те, що це був французький урядовий літак,.

BBC також пише, що відвідати Хіросіму, було непросто, бо летіти над Китаєм та росією було не дуже обачно, а шлях на захід через США та Тихий океан був довгим. Пізніше в п'ятницю ми отримали відповідь. Зеленський вилетів до Саудівської Аравії, і зробив це на французькому урядовому літаку, позиченому йому президентом Еммануелем Макроном.

Посилаючись на французькі дипломатичні джерела, японська газета Asahi Shimbun повідомила, що Зеленський сказав Макрону, що хоче відвідати саміт G7, коли лідери зустрілися за вечерею в Парижі минулих вихідних, і попросив його організувати літак. В українського президента не вперше французький транспорт – він їздив з Макроном у лютому в Брюссель на саміт ЄС. Видання відзначає, що його поїздка до Хіросіми є ще одним свідченням тісних стосунків, які Зеленський культивував із Макроном, який позиціює себе як ключового брокера між росією та Україною.

Але літак, щоб облетіти півсвіту, — це не єдине, що подарував йому Еммануель Макрон, пише видання. Під час візиту Зеленського до Парижа йому пообіцяли свіжу зброю, включаючи бронетехніку та легкі танки, що зміцнить міцні зв’язки з Францією.

Спроба посилити підтримку України

У репортажі The Guardian звертають увагу на те, що очікується, що тема України домінуватиме в дискусіях у неділю. Візит Зеленського також дасть йому рідкісну можливість поспілкуватися з лідерами могутніх позаблокових країн, включаючи Бразилію та Індію, які відмовилися засудити вторгнення Росії.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що Зеленський візьме участь у переговорах щодо України з лідерами G7 у неділю та відвідає сесію щодо "миру та стабільності", до якої також увійдуть запрошені країни, що не є членами.

Водночас BBC пише, що Зеленський вже почав зустрічі зі світовими лідерами, включаючи прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який привітав його як старого друга, поплескавши по спині та сказавши "Радий вас бачити!". Також Зеленський вперше з початку війни зустрівся з індійським лідером Нарендрою Моді. Окрім цього, президент у Хіросімі зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили політичну підтримку та вдосконалення протиповітряної оборони України, а саме навчання українських пілотів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що довкола візиту Зеленського на саміт "Великої сімки" в Японії виникла деяка неясність, надходила суперечлива інформація. Однак, зрештою, глава Офісу Президента Андрій Єрмак поставив крапку в цьому питанні, підтвердивши відвідування президентом Хіросіми.