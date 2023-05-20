Зеленский снова "украл все овации". Медиа о появлении президента на G7

Обзор страниц западных медиа

Внимание мировых медиа во время второго дня саммита стран Большой семерки, который проходит с 19 по 21 мая, было "украдено" ярким появлением в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Визит до последнего был под вопросом, поэтому стал сюрпризом.

"Телеграф" собрал реакцию мировых СМИ на происходящее в Японии:

BBC: Зеленский "украл все аплодисменты"

Журналистка британского BBC Тесса Вонг пошутила, что своим внезапным прибытием в Японию украинский президент steals the show at G7. Она обращает внимание на то, что за последние 24 часа в цикле новостей доминировала драма: будет ли он или нет о его поездке в Японию. Новости о его возможном визите прозвучали в пятницу и привлекли внимание именно тогда, когда лидеры посетили мемориальный парк мира в Хиросиме.

BBC пишет, что Зеленский снова всех затмил

"От украинских чиновников поступали двузначные сигналы. Сначала указали, что он остается в Киеве и планово подсоединится по видеосвязи, потом сказали, что приедет, потом сказали, что остается. Возможно, это было признаком того, что окончательное решение было принято" внезапно ", — пишет Вонг.

Пресса не была уверена, когда он прибудет, и вдруг в медиацентре G7 внезапно появилось изображение французского самолета, приземлившегося в аэропорту Хиросимы, вызвав волнение среди прессы.

Журналистка пишет, что такое появление грозит омрачить спокойные дипломатические переговоры, но вряд ли лидеры G7 будут против. В конце концов, война в Украине и так должна быть главной в повестке саммита.

"Их санкции пока не смогли остановить вторжение россии, и пятничное обязательство "лишить" россию ресурсов для ее "военной машины" остается неопределенным. Но учитывая, что мировые лидеры буквально стоят бок о бок с Зеленским, поскольку они обещают помочь ему с его просьбой о "коалиции истребителей", расчет состоит в том, чтобы прислать твердое сообщение москве: мы серьезны", — считает Вонг.

WP: Драматическое появление затмило попытки сосредоточить внимание на чем-то, кроме Украины

The Washington Post тоже считает, что драматическое появление Зеленского в последнюю минуту сразу затмило попытки лидеров сосредоточить внимание общественности на проблемах, кроме вторжения россии в Украину. Издание напоминает, что Джо Байден на экономическом саммите пытался мобилизовать союзников против нарастающего политического, военного и экономического могущества Китая.

Украина стала домиговать из-за драматического появления украинского президента

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WP подчеркивает, что вероятно, Джо Байден встретится с Зеленским, одержавшим значительную победу, когда официальные лица Белого дома в субботу подтвердили, что они собираются разрешить странам-союзникам отправлять F-16 в Украину, а США будут обучать украинских пилотов. В течение нескольких месяцев украинский лидер потребовал передовых средств авиации для усиления контрнаступления своей страны.

Зеленский одолжил самолет у Макрона и облетел на нем полмира

Детали визита Зеленского – не менее загадочны. Ведь он должен был безопасно долететь на восток, западные СМИ обращают внимание на то, что таких огромных маршрутов с начала войны у него еще не было. Западные медиа обращают внимание на то, что это был французский правительственный самолет.

BBC также пишет, что посетить Хиросиму было непросто, потому что лететь над Китаем и россией было не очень осмотрительно, а путь на запад через США и Тихий океан был долгим. Позже в пятницу мы получили ответ. Зеленский вылетел в Саудовскую Аравию, и сделал это на французском правительственном самолете, заимствованном ему президентом Эмманюэлем Макроном.

Ссылаясь на французские дипломатические источники, японская газета Asahi Shimbun сообщила, что Зеленский сказал Макрону, что хочет посетить саммит G7, когда лидеры встретились за ужином в Париже в минувшие выходные, и попросил его организовать самолет. У украинского президента не первый раз французский транспорт – он ездил с Макроном в феврале в Брюссель на саммит ЕС. Издание отмечает, что его поездка в Хиросиму является еще одним свидетельством тесных отношений, которые Зеленский культивировал с Макроном, который позиционирует себя как ключевого брокера между россией и Украиной.

Но самолет, чтобы облететь полмира, – это не единственное, что подарил ему Эмманюэль Макрон, пишет издание. Во время визита Зеленского в Париж ему пообещали свежее оружие, включая бронетехнику и легкие танки, что укрепит крепкие связи с Францией.

Попытка усилить поддержку Украины

В репортаже The Guardian обращают внимание, что ожидается, что тема Украины будет доминировать в дискуссиях в воскресенье. Визит Зеленского также даст ему редкую возможность пообщаться с лидерами могущественных внеблоковых стран, включая Бразилию и Индию, отказавшихся осудить вторжение россии.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Зеленский примет участие в переговорах по Украине с лидерами G7 в воскресенье и посетит сессию по "миру и стабильности", в которую также войдут приглашенные страны, не являющиеся членами.

В то же время BBC пишет, что Зеленский уже начал встречи с мировыми лидерами, включая премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который поздравил его как старого друга, похлопав по спине и сказав "Рад вас видеть!". Также Зеленский впервые с начала войны встретился с индийским лидером Нарендрой Моди. Кроме того, президент в Хиросиме встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. Они обсудили политическую поддержку и усовершенствование противовоздушной обороны Украины, а именно обучение украинских пилотов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вокруг визита Зеленского на саммит "Большой семерки" в Японии возникла некоторая неясность, поступала спорная информация. Однако глава Офиса Президента Андрей Ермак поставил точку в этом вопросе, подтвердив посещение президентом Хиросимы.