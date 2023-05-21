США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что в него входит
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Боеприпасы и не только — в США объявили перечень оборудования
После встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Японии в США объявили о новом пакете военной помощи. Стоимость оценивается в 375 млн долларов США.
На сайте Минобороны США сообщается, что это решение есть 38 о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет содержит:
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- Ракеты с оптическим отслеживанием противотанковые (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- Боеприпасы ракетных систем с лазерной наводкой;
- Боеприпасы для разрушения;
- Бронированные мостовые системы;
- Бронированные санитарные машины;
- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- Техника логистического обеспечения;
- Тепловизионные системы;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Джо Байдена президент Украины встречался с лидерами и чиновниками и других стран, в частности Канады, Франции, Германии. Также в рамках саммита G7 страны-участницы в который раз осудили российское вторжение в Украину.