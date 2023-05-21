США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что в него входит

Боеприпасы и не только — в США объявили перечень оборудования

После встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Японии в США объявили о новом пакете военной помощи. Стоимость оценивается в 375 млн долларов США.

На сайте Минобороны США сообщается, что это решение есть 38 о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет содержит:

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

Ракеты с оптическим отслеживанием противотанковые (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

Боеприпасы ракетных систем с лазерной наводкой;

Боеприпасы для разрушения;

Бронированные мостовые системы;

Бронированные санитарные машины;

Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

Техника логистического обеспечения;

Тепловизионные системы;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Джо Байдена президент Украины встречался с лидерами и чиновниками и других стран, в частности Канады, Франции, Германии. Также в рамках саммита G7 страны-участницы в который раз осудили российское вторжение в Украину.