Укр

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что в него входит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Система HIMARS Новость обновлена 21 мая 2023, 09:37
Система HIMARS. Фото twitter.com/UKRINFORM

Боеприпасы и не только — в США объявили перечень оборудования

После встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Японии в США объявили о новом пакете военной помощи. Стоимость оценивается в 375 млн долларов США.

На сайте Минобороны США сообщается, что это решение есть 38 о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Этот пакет содержит:

  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • Ракеты с оптическим отслеживанием противотанковые (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • Боеприпасы ракетных систем с лазерной наводкой;
  • Боеприпасы для разрушения;
  • Бронированные мостовые системы;
  • Бронированные санитарные машины;
  • Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • Техника логистического обеспечения;
  • Тепловизионные системы;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Джо Байдена президент Украины встречался с лидерами и чиновниками и других стран, в частности Канады, Франции, Германии. Также в рамках саммита G7 страны-участницы в который раз осудили российское вторжение в Украину.

Теги:
#США #Оружие #Джо Байден #G7