Саммит формулы мира: Зеленский озвучил детали и сроки его проведения

Зеленский рассказал, когда идеальное время для проведения саммита по миру в Украине

Саммит формулы мира в Украине следовало бы провести в июле 2023 года. Именно в этом месяце с начала полномасштабной войны с россиянами пройдет 500 дней.

Об этом во время визита саммита "Большой семерки" заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда",

По словам главы государства, участие в саммите примут страны, которые "уважают честность и хотят завершить войну".

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", – сказал он.

Зеленской отметил, что формула мира в Украине разработана так, чтобы ни один из ее пунктов не противоречил резолюциям ООН.

"Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе своего визита в Украину специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй провел встречу с Владимиром Зеленским. Он заявил, что прекращение войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".