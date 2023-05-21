Зеленский провел очередные встречи с мировыми лидерами на G7: о чем говорили и когда будут переговоры с Байденом

Зеленский провел несколько встреч до переговоров с лидером США

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите G7 в Японии. В ходе мероприятия он уже провел многочисленные встречи, в том числе с премьер-министрами Великобритании, Италии и Индии, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Также в Японии Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили вопросы взаимодействия в области безопасности и обороны. Зеленский отметил, что сейчас критический момент и Украина нуждается в усилении помощи. Он также отметил значительную помощь Канады в разминировании освобожденных территорий, обучение украинских офицеров, санкционное давление на россию.

Владимир Зеленский также провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Индонезийский и Украинский президенты обсудили зерновую инициативу, реализацию украинской формулы мира и Зеленский поблагодарил Индонезию за готовность помочь с восстановлением нашей страны, в частности, в сфере здравоохранения.

Отметим, что на территории G7 Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Встреча должна состояться утром по киевскому времени 21 мая. По местному времени встреча обеденная — в 14:15 (08:15 по Киеву). Именно после этой встречи, по данным СМИ, должен быть объявлен новый пакет военной помощи США для Украины.