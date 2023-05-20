США могут предоставить дополнительную помощь на сотни миллионов долларов: что в нее будет входить

Объявление о помощи должно состояться в ближайшие дни

Саммит G7 в Японии продолжает приносить свои плоды. После встречи с Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден намерен объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Произойти это должно уже в эти выходные. Об этом сообщили сразу три американских и украинских чиновника.

По данным POLITICO, в пакете будут больше артиллерийских снарядов, бронетехника, противотанковое оружие — все, что "будет очень нужным в месяце тяжелых боев, ожидаемых этой весной и летом". Отмечается, что в преддверии ожидаемого контрнаступления это сильное проявление поддержки Киева.

В частности, журналисты отмечают, что информация о новом пакете помощи появилась после заявления Байдена о поддержке совместных усилий по подготовке украинских пилотов для F-16. Заокеанские союзники также выразили принципиальное согласие на передачу самолетов. Кроме США, будут помогать Украине Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Отметим, что ни одна страна пока не пообещала F-16.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на саммите в Японии они также говорили о сдерживании Китая, санкционном давлении на россию, а также поднимали тему ядерного сдерживания. россию, Иран, Китай и Северную Корею призвали прекратить ядерную эскалацию.