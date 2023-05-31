Зеленский и путин могут посетить Турцию: что известно

В ходе визитов будут обсуждать две важные темы

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин могут посетить Турцию. Произойти это может после церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего в выборах президента страны.

Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.

Что примечательно, главы государств посетят Турцию в разное время и не будут пересекаться друг с другом.

"Многие главы иностранных государств дали информацию о том, чтобы присутствовать на церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию", — сказал корреспондент Ханде Фират.

На данный момент уже известно, какие две главные темы будут обсуждать в ходе этих визитов, которые состоятся один за другим.

"Ход войны и зерновой коридор будут обсуждаться во время этого очередного визита путина и Зеленского", — говорится в материале газеты.

Отметим, что 14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Оппонентами Эрдогана были Кемаль Киличдароглу, Синан Оган и Мухаррем Индже. По результатам голосования, Реджеп Тайип Эрдоган остался на посту президента, который он занимает уже на протяжении 20 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии выдвинули наглые требования в сторону Украины по "завершению войны", но в ответ услышали встречные условия.