Руководство страны-оккупанта опять выдвинуло требования к Украине

В россии выдвинули очередные наглые условия для Украины относительно завершения войны, однако ответ из Киева поступил незамедлительно.

Как передают российские СМИ, заместитель главы МИД рф михаил галузин, в первую очередь необходимо, чтобы Украина отказалась от своих планов по вступлению в ЕС и НАТО.

Кроме того, российский чиновник считает, что военная помощь ВСУ со стороны стран Запада должна прекратиться, а Украина должна остановить боевые действия.

"Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", — заявил он.

Также в россии требуют признать "новые территориальные реалии", подразумевая отказ от временно оккупированных территорий, а также обеспечить "защиту русскоязычного населения".

В ответ на требования представителя российского МИД, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул встречные условия к Москве.

Среди них:

немедленный вывод всех российских войск с территории Украины;

окончательное признание того, что СССР распался, а вышедшие из его состава страны имеют полный объем суверенитета;

выдача военных преступников и авторов войны;

обеспечение демилитаризованной зоны на территории россии;

сокращение наступательных вооружений, то есть ракет большого радиуса действия;

проведение международной конференции по вопросам совместного контроля над российским ядерным оружием;

юридическая фиксация обязательств по выплате репараций и отказ от арестованных в других странах российских активистов.

Как сообщалось ранее, бывший президент россии дмитрий медведев ранее заявлял, что война против Украины будет продолжаться еще десятилетиями.