У путина выдвинули Украине наглые требования по завершению войны: у Зеленского ответили "предложением"
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Руководство страны-оккупанта опять выдвинуло требования к Украине
В россии выдвинули очередные наглые условия для Украины относительно завершения войны, однако ответ из Киева поступил незамедлительно.
Как передают российские СМИ, заместитель главы МИД рф михаил галузин, в первую очередь необходимо, чтобы Украина отказалась от своих планов по вступлению в ЕС и НАТО.
Кроме того, российский чиновник считает, что военная помощь ВСУ со стороны стран Запада должна прекратиться, а Украина должна остановить боевые действия.
"Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", — заявил он.
Также в россии требуют признать "новые территориальные реалии", подразумевая отказ от временно оккупированных территорий, а также обеспечить "защиту русскоязычного населения".
В ответ на требования представителя российского МИД, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул встречные условия к Москве.
Среди них:
- немедленный вывод всех российских войск с территории Украины;
- окончательное признание того, что СССР распался, а вышедшие из его состава страны имеют полный объем суверенитета;
- выдача военных преступников и авторов войны;
- обеспечение демилитаризованной зоны на территории россии;
- сокращение наступательных вооружений, то есть ракет большого радиуса действия;
- проведение международной конференции по вопросам совместного контроля над российским ядерным оружием;
- юридическая фиксация обязательств по выплате репараций и отказ от арестованных в других странах российских активистов.
Как сообщалось ранее, бывший президент россии дмитрий медведев ранее заявлял, что война против Украины будет продолжаться еще десятилетиями.