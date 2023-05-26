"Война на десятилетия": у путина откровенно признали, что после возможного перемирия нападут опять

В рф не исключают вариант, что война после ее окончания может повториться

Заместитель главы Совбеза рф дмитрий медведев, известный своими нелепыми высказываниями, заявляет, что война в Украине может затянуться на десятилетия.

Такое заявление медведев сделал в ходе разговора с журналистами во время визита во Вьетнам. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", — сказал медведев.

При этом он открыто признает, что после возможного перемирия россия вновь нападет на Украину спустя несколько лет. По мнению медведева, так будет продолжаться до тех пор, пока власть в Киеве не сменится.

"Будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится", — считает замглавы Совбеза.

В то же время он забывает упомянуть о действующей власти в россии, которая и развязала полномасштабную войну, пытаясь оправдать ее абсурдными причинами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дмитрий медведев отличился кровожадным заявлением в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заговорил об убийстве главы государства.