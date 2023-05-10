Обиделся за Калининград: медведев ответил полякам новой истерикой

медведев возмутился и в свойственной ему манере шута предложил переименовать польские города

Польша вернула Калининграду историческое название и теперь будет называть этот город Крулевец. Скандальный экс-президент россии дмитрий медведев традиционно разразился истерическим заявлением по этому поводу.

Его заместитель председателя Совета безопасности россии опубликовал в Twitter.

"Никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau", — пишет медведев.

Все это — немецкие названия польских городов, таким образом, медведев намекает на период оккупации Польши Третьим Рейхом.

Но этого ему показалось мало и он, обозвав поляков "русофобами", решил не мелочиться и замахнуться на всю Польшу.

"И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемник Российской империи", — закончил свое очередное безумное заявление медведев.

Как сообщал "Телеграф", недавно медведев также устроил истерику в сети из-за того, что Twitter заблокировал его пост. Тогда досталось и Илону Маску, и США, и "укронацистам", и даже почему-то Польше. Видимо, он втайне неравнодушен к этой стране.