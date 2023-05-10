Обиделся за Калининград: медведев ответил полякам новой истерикой
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медведев возмутился и в свойственной ему манере шута предложил переименовать польские города
Польша вернула Калининграду историческое название и теперь будет называть этот город Крулевец. Скандальный экс-президент россии дмитрий медведев традиционно разразился истерическим заявлением по этому поводу.
Его заместитель председателя Совета безопасности россии опубликовал в Twitter.
"Никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau", — пишет медведев.
Все это — немецкие названия польских городов, таким образом, медведев намекает на период оккупации Польши Третьим Рейхом.
Но этого ему показалось мало и он, обозвав поляков "русофобами", решил не мелочиться и замахнуться на всю Польшу.
"И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемник Российской империи", — закончил свое очередное безумное заявление медведев.
Как сообщал "Телеграф", недавно медведев также устроил истерику в сети из-за того, что Twitter заблокировал его пост. Тогда досталось и Илону Маску, и США, и "укронацистам", и даже почему-то Польше. Видимо, он втайне неравнодушен к этой стране.