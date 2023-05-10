Образився за Калінінград: медведєв відповів полякам новою істерикою

медведєв обурився і у властивій йому манері блазня запропонував перейменувати польські міста

Польща повернула Калінінграду історичну назву і тепер називатиме це місто Крулевець. Скандальний екс-президент росії дмитро медведєв традиційно вибухнув істеричною заявою з цього приводу.

Його заступник голови Ради безпеки росії опублікував у Twitter.

"Ніякого їм Кракова. Тільки Krakau. Ніякого Гданська. Тільки Danzig. Ніякого Щецина. Тільки Stettin. Жодної Познані. Тільки Posin. Ніякого Вроцлава. Тільки Breslau", — пише медведєв.

Все це — німецькі назви польських міст, таким чином медведєв натякає на період окупації Польщі Третім Рейхом.

Але цього йому здалося мало і він, обізвавши поляків "русофобами", вирішив не розмінюватися на дрібниці і замахнутися на всю Польщу.

"І, звичайно ж, ніякої Польщі; тільки Варшавське герцогство, або Королівство Польське у складі Російської Федерації, як правонаступник Російської імперії", — закінчив свою чергову безглузду заяву медведєв.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно ведмедів також влаштував істерику в мережі через те, що Twitter заблокував його пост. Тоді дісталося і Ілону Маску, і США, і "укронацистам", і навіть чомусь Польщі. Мабуть, він потай небайдужий до цієї країни.