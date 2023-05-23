Укр

"Пусть возмещают": медведев требует у США деньги за разрушение Бахмута и Мариуполя

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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дмитрий медвдев заявляет, что США должны выплатить компенсацию россии Новость обновлена 23 мая 2023, 17:59
дмитрий медвдев заявляет, что США должны выплатить компенсацию россии. Фото kremlin.ru

медведев сделал новое нелепое заявление

Заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, не раз отличившийся нелепыми высказываниями, теперь заявляет, что Соединенные Штаты должны заплатить россии за подрыв "Северного потока", а также за разрушения в оккупированых ею городах Украины.

Об этом он сказал в интервью RT. Зампред Совбеза рф считает, что якобы на деньги США были разрушены такие города как Мариуполь, Бахмут и другие, не упомянув при этом, как российские оккупанты за год буквально уничтожили тот же Бахмут.

"Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Артемовска (Бахмута, — Ред.), Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", — заявил медведев.

Также он упомянул о том, что Штаты якобы должны возместить ущерб от подрыва трубопровода.

"Тоже пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно", — подытожил медведев.

Отметим, что в сентябре 2022 года в трубопроводе "Северный поток-1" случилось две утечки, а уже вскоре стало известно и об утечке на соседнем трубопроводе "Северный поток-2". В ночь на 26 сентября в одной из нитей "Северного потока-2" резко упало давление со 105 до 7 бар. Как оказалось, причиной стала дыра в трубе. В феврале 2023 года в свет вышло расследование одного из самых известных американских журналистов Сеймура Херша. В нем он заявил, что заложить взрывчатку летом 2022 года якобы могли американские водолазы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дмитрий медведев начал угрожать Великобритании новым российским оружием, при этом заявив, что это "наглый и противно-сырой остров, который должен уйти в пучину морскую".

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#США #Дмитрий Медведев #Россия #Компенсация #Северный поток #Разрушения #подрыв