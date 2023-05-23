"Пусть возмещают": медведев требует у США деньги за разрушение Бахмута и Мариуполя

медведев сделал новое нелепое заявление

Заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, не раз отличившийся нелепыми высказываниями, теперь заявляет, что Соединенные Штаты должны заплатить россии за подрыв "Северного потока", а также за разрушения в оккупированых ею городах Украины.

Об этом он сказал в интервью RT. Зампред Совбеза рф считает, что якобы на деньги США были разрушены такие города как Мариуполь, Бахмут и другие, не упомянув при этом, как российские оккупанты за год буквально уничтожили тот же Бахмут.

"Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Артемовска (Бахмута, — Ред.), Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", — заявил медведев.

Также он упомянул о том, что Штаты якобы должны возместить ущерб от подрыва трубопровода.

"Тоже пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно", — подытожил медведев.

Отметим, что в сентябре 2022 года в трубопроводе "Северный поток-1" случилось две утечки, а уже вскоре стало известно и об утечке на соседнем трубопроводе "Северный поток-2". В ночь на 26 сентября в одной из нитей "Северного потока-2" резко упало давление со 105 до 7 бар. Как оказалось, причиной стала дыра в трубе. В феврале 2023 года в свет вышло расследование одного из самых известных американских журналистов Сеймура Херша. В нем он заявил, что заложить взрывчатку летом 2022 года якобы могли американские водолазы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дмитрий медведев начал угрожать Великобритании новым российским оружием, при этом заявив, что это "наглый и противно-сырой остров, который должен уйти в пучину морскую".