Город-призрак: как за год оккупанты уничтожили Бахмут (фото со спутника)
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До вторжения в Бахмуте жили более 70 тысяч человек
Российские оккупанты за год пытаясь захватить Бахмут, полностью уничтожили город. Спутниковые снимки показывают, что на май прошлого года в Бахмуте еще не столь наглядно ощущалась война — в городе были целые дома и деревья. Однако в июне прошлого года российские войска предприняли попытки захватить Бахмут, и сейчас город становится привидением.
За последние 12 месяцев он почти уничтожен полностью. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с высоким разрешением. Они показывают разные кварталы Бахмута или отдельные дома по сравнению с маем прошлого года.
От многих домов остались только обломки, деревья стерли с лица земли, а магазины и инфраструктура превратились в осколки. Компания прокомментировала снимки так: "Части города, год назад обсаженные деревьями и парками, теперь полностью очищены от всей растительности и покрыты коричневой или красной пылью и мусором".
Оккупанты не жалеют боеприпасов, пытаясь вытеснить украинских защитников из той части города, которую они еще содержат. Большую часть Бахмута врагу удалось захватить – они день и ночь поливают украинских защитников огнем. Российские войска бьют по городу фосфорными боеприпасами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что хоть враг и продвигается в самом Бахмуте, на флангах украинские силы теснят оккупантов. Россияне активно готовятся к обороне, что усложняет продвижение.