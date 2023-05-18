Город-призрак: как за год оккупанты уничтожили Бахмут (фото со спутника)

До вторжения в Бахмуте жили более 70 тысяч человек

Российские оккупанты за год пытаясь захватить Бахмут, полностью уничтожили город. Спутниковые снимки показывают, что на май прошлого года в Бахмуте еще не столь наглядно ощущалась война — в городе были целые дома и деревья. Однако в июне прошлого года российские войска предприняли попытки захватить Бахмут, и сейчас город становится привидением.

За последние 12 месяцев он почти уничтожен полностью. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с высоким разрешением. Они показывают разные кварталы Бахмута или отдельные дома по сравнению с маем прошлого года.

Уничтожены целые кварталы От красивых построек остались обломки

От многих домов остались только обломки, деревья стерли с лица земли, а магазины и инфраструктура превратились в осколки. Компания прокомментировала снимки так: "Части города, год назад обсаженные деревьями и парками, теперь полностью очищены от всей растительности и покрыты коричневой или красной пылью и мусором".

Из зеленого город превратился в коричнево-красный

Из-за прихода окупантов город покрыт коричневой пылью.

Над городом вздымается дым

Оккупанты не жалеют боеприпасов, пытаясь вытеснить украинских защитников из той части города, которую они еще содержат. Большую часть Бахмута врагу удалось захватить – они день и ночь поливают украинских защитников огнем. Российские войска бьют по городу фосфорными боеприпасами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хоть враг и продвигается в самом Бахмуте, на флангах украинские силы теснят оккупантов. Россияне активно готовятся к обороне, что усложняет продвижение.