Оккупанты потеряли позиции под Бахмутом: в ВСУ сообщили детали
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Оккупанты так и не смогли захватить город
Украинские военные достигли успеха под Бахмутом и отбросили россиян на два километра на некоторых участках фронта.
Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский в своем telegram-канале.
"На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", — сообщил он.
По словам Сырского, грамотное проведение оборонной операции позволило истощить силы наемников ЧВК "Вагнер" из-за чего их пришлось менять на хуже подготовленные подразделения регулярной российской армии.
Он отметил, что вопреки заявлениям россиян о намерении взять город до 9 мая, этой цели они достичь не смогли и битва за Бахмут продолжается.
Кроме того, генерал подтвердил, что успех для украинских сил обеспечили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, которые нанесли мощный удар по оккупантам и продемонстрировали мощь украинской армии.
Как сообщалось ранее, главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин в очередной раз пожаловался на то, что ему не дают снарядов, а также сообщил, что "вагнеровцы" останутся в Бахмуте "еще несколько дней".