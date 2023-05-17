Продвигаемся, но есть тревожные новости: в Минобороны и ВСУ рассказали о боях за Бахмут

россияне активно готовятся к контрнаступлению Украины, строят фортификационные сооружения, роют траншеи и создают взводные опорные пункты

Силы обороны Украины не только не потеряли освобожденные территории в районе Бахмута, площадью в 20 квадратных километров, но и продвигаются дальше. Однако оккупанты давят в самом городе, им удалось немного продвинуться.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украина Анна Маляр.

"Освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км – не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение", — отметила она.

Вместе с тем, в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Враг несколько продвинулся.

"Все, что в военном смысле, можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей", — резюмировала Маляр.

В то же время, пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за сутки украинская армия прошла до 500 метров на определенных участках в районе Бахмута.

Он добавил, что россияне активно готовятся к контрнаступлению Украины, строя фортификационные сооружения, с системой траншей и взводных опорных пунктов.

По словам Череватого, сейчас продолжается самый тяжелый период в обороне Бахмутского направления, оккупанты наносят удары различными средствами поражения. Украинские же воины проявляют "чудеса меткости, сообразительности, военной изобретательности".

Как рассказывал "Телеграф", на днях Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на Бахмутском направлении и сравнил вражеских солдат с крысами, угодившими в мышеловку.