Крысы попали в мышеловку: Сырский сделал громкое заявление по Бахмуту

Пока защитники крепости Бахмут творят настоящую украинскую историю

Бахмут остается одной из самых горячих точек русско-украинской войны, при этом став огромной ловушкой для российской армии. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский на днях побывал на Бахмутском направлении и сравнил вражеских солдат с крысами, угодившими в мышеловку.

Об этом он отметил в своем Telegram-канале, подтверждая переход украинских военных к контрнаступательным действиям на этом отрезке фронта. Сырский подчеркнул, что во время своего визита побывал рядом с военными и их командирами на переднем крае линии столкновений.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку, — считает генерал-полковник. — Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы".

По словам Александра Сырского, военное командование вместе с представителями разных частей и подразделений, защищающих Бахмут, приняло ряд важных решений. Просчитаны различные сценарии развития событий, оборона города продолжается.

Кроме этого у Сырского была и очень приятная миссия на фронте — отметил некоторых из бойцов наградами, а также вручил им подарки.

Напомним, что бои за Бахмут продолжаются с начала августа 2022 года. Этот отрезок фронта считается наиболее кровопролитным и сложным для обеих воюющих армий. Несмотря на засилье "вагнеровцев" на этом направлении, ВСУ все равно держат город, а иногда заставляют врага позорно бежать, бросая оружие и другие запасы.

За последние несколько недель ситуация в Бахмуте серьезно изменилась в пользу Украины — иногда за сутки удается отвоевывать сразу несколько позиций.