"Вагнеровцы" бежали быстрее всех: в сети показали эпичное видео штурма ВСУ возле Бахмута
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ВСУ успешно отбили позиции у россиян
В сети обнародовали новую видеозапись штурма российских позиций бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады накануне 9 мая.
Как отмечается в подписи к видео, размещенном в Youtube бригады, этот ролик является тизером к хронологическому фильму о ее успехах во время наступления.
"Это видео было снято на GoPro камеры бойцов во время наступательных действий Третьей отдельной штурмовой бригады на Юго-Западной окраине Бахмута. Здесь были расположены украинские позиции, когда их захватили войска противника. Чтобы отбить свое и соединить подконтрольные районы фронта, штурмовики двинулись в контратаку", — говорится в сообщении.
Бойцы отмечают, что достичь успеха помогла хорошая подготовка украинских военных, а также четко спланированная операция и американская техника и вооружение.
Благодаря всем факторам регулярная российская армия в лице 72-й бригады сбежала с поля боя, а наемники ЧВК "Вагнера" бежали еще быстрее.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Стоит отметить, что согласно данным командования ВСУ в ходе этого штурма враг был отброшен на два километра и сорвал планы оккупантов по быстрому завершению захвата Бахмута.