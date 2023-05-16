Цифры впечатляют: в ВСУ рассказали об успехах в районе Бахмута, но не все так радужно

Россияне продолжают давить в Бахмуте

В ВСУ рассказали, сколько территорий удавалось освободить украинским военным в результате успешной контратаки в районе Бахмута. Речь идет о десятках километров.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украина Анна Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста событий.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригород Бахмута около 20 квадратных километров", — рассказала она.

При этом, по информации Маляр, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, россияне подтягивают подразделения профессиональных десантников. А в целом бои проходят тяжело и с разным результатом.

"В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной", — добавляет Маляр.

При этом в Генштабе отмечают, что россия продолжает сосредотачивать свои основные усилия на Бахмутском направлении и подтверждают слова Маляр, что враги атакуют в городе и тяжелые бои за него продолжаться.

"Вдобавок, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торец Донецкой области", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, ранее мы писали о том, что пригожин в панике рассказал, чем грозит контратака ВСУ в Бахмуте.

Также мы сообщали, что ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных россиян под Бахмутом.