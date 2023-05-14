ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных россиян под Бахмутом: роспропаганда уже вопит о "героях", а на деле все попроще

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

Российская армия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Не обходит эта участь и высокопоставленных российских офицеров.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные роспропаганды.

Так, на фоне успешной контратаки ВСУ на Бахмутском направлении в Минобороны рф заявили о гибели двух высокопоставленных оккупантов — комбриге 4 отдельной мотострелковой бригады так называемого 2 армейского корпуса "ЛНР" Вячеслава Макарова, а также заместителя командира 2 АК Евгения Бровко.

"При отражении атаки ВСУ погибли два российских полковника, сообщило минобороны. Это замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Бровко, участвовавший в отражении атаки ВСУ в Артемовске, и командир 4-й мотострелковой бригады Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное", — цитируют заявление МО российские пропагандисты.

В свою очередь пропагандисты из канала МО рф "Звезда" решили придать факту уничтожения оккупантов более "героической" окраски.

По версии "Звезды", Макаров, уничтоженный южнее населенного пункта Красное на Бахмутском направлении, лично руководил действиями оккупационной группировки. Она якобы "отразила атаки батальонной тактической группы ВСУ".

"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем;. Две атаки противника были отражены… В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", – говорится в сообщении.

Второй уничтоженный полковник, по версии пропагандистов якобы воевал прямо в Бахмуте.

"Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", – уверяют пропагандисты МО РФ.

При этом офицера ВСУ Анатолия Штефана рассказал, что на самом деле "герои" были уничтожены просто на просто во время доставки очередной "бавовны" на командный пункт в Клищеевке.

"Огневое поражение. Точка. Замполит корпуса приехал поднять всех в атаку на лошадях и с саблями, но прилетел подарок на командный пункт", – отметил офицер.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Бахмутом с позиций сбежала целая бригада россиян.

Также мы сообщали, что пригожин в панике рассказал, чем грозит контратака ВСУ в Бахмуте.