Превращают ночь в день: оккупанты бьют по Бахмуту фосфорными боеприпасами

Помимо фосфора путинские варвары могут применять термит, выделяющий огромное количество тепла

Русский враг из последних сил цепляется за Бахмут, не желая уходить из города-цитадели, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. В отчаянной попытке оставить за собой поле боя, путинские орды применяют даже такое варварское оружие, как фосфорные снаряды.

Вывод об этом можно сделать по фото и видео, которые появляются в местных Телеграм-каналах.

На снимках и роликах видно, что на город падают бомбы — вероятно, с белым фосфором. Таким образом российские военные и наемники чвк "вагнер" пытаются осветить поле боя.

В свою очередь жители Бахмута в комментариях под видео рассказали о том, что, кроме фосфора, оккупанты применяют какой-то газ.

Также они отметили, что город освещается снарядами неравномерно. Это может свидетельствовать о том, что для врага сейчас важен конкретный участок города.

Кроме того, люди выразили предположение, что оккупанты вместо фосфорных снарядов могут использовать термит — порошкообразная смесь алюминия с оксидами различных металлов. При воспламенении он интенсивно сгорает с выделением большого количества тепла.

По состоянию на 22:20 Силы специальных операций ВСУ подтвердили подлинность снимков и видео, которые распространились в интернете.

"Стоим! Воины ССО вместе с товарищами продолжают защищать Бахмут", — подписали видеоролик военные.

Напомним, 5 мая стало известно, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. По словам замминистра обороны Анны Маляр, Силы обороны не дают противнику выполнять боевые задачи и проводят активные действия по ликвидации складов оккупантов. Все это происходит на фоне заявлений Пригожина о "снарядном голоде".

Также стоит напомнить о том, что кремлевский диктатор владимир путин и его окружение сокращают традиционные празднования до 9 мая, Дня Победы. Обычно ежегодные парады и шествие с фотографиями дедов-ветеранов выглядит помпезно и служит демонстрацией военной силы. В этом же году парады панически отменяются, а охрана возможных мероприятий усиливается. Похоже, путинскому окружению "не до дедов" и не "до Победы".