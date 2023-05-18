На юге рельеф мешает украинскому контрнаступлению: свежие карты боев в Украине

В эпицентре боев Бахмут и Марьинка

Украинские контратаки близ Бахмута продолжаются, украинские военные продвигаются на флангах. В то же время особенности местности сдерживают наступательные действия ВСУ в Херсонской области.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, в отчете продвижением мешает ширина Днепра. Также на островах близ Херсона откуда оттеснили русских военных плохой рельеф, окопов нет, а земля всегда влажная.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия враг сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошло 36 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты наступали вблизи Масютовки и Новоселовского. На Лиманском – в районе Невского Луганской области.

Карта боевых действий в Луганской области

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Бахмуте. По данным DeepState в городе враги продолжают вытеснять Силы обороны за его пределы, идут бои на западном краю Бахмута. Враг через сутки также наступал в сторону Ивановского.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Шахтерском направлениях по данным Генштаба наступления не дуло, враг атаковал в Марьинке. DeepState сообщает о провальной попытке врага атаковать Первомайское с юга при поддержке бронетехники. На западе Донецкой области на границе с Запорожской областью российские военные могли нанести наземные удары по украинским позициям.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает вести оборону, наносит авиаудары и не прекращает обстрелы. Под огнем Херсон и Запорожская область. Оккупанты обстреливают западный (правый) берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр, опасаясь запланированных украинских контрнаступлений. Украинские военные наносят удары по логистике оккупантов.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Опасаясь украинского контрнаступления, враг не перестает бить по тыловым городам. Как ранее сообщал "Телеграф", в ночь на 18 мая прогремели взрывы в нескольких городах и областях, в том числе и в столице Украины.