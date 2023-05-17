Враг взимает дополнительные силы на двух направлениях: свежие карты боев в Украине

Враг пытается вытеснить украинские силы из Бахмута

Российские военные пытаются усилиться в районе Бахмута, чтобы стабилизировать ситуацию. В самом Бахмуте россияне все еще имеют продвижение, однако вокруг освобождено около 20 кв км территории.

Аналитики ISW считают, что свидетельствует о том, что российские силы продолжают сосредотачивать там наступательные возможности, несмотря на подготовку к потенциальным украинским контрнаступлениям. Подкрепление также, вероятно, призвано усилить способность вагнеровцев быстро захватить остальных Бахмута и продемонстрировать тактическую победу России перед возможными неудачами во время украинской контрнаступательной операции.

Генштаб ВСУ сообщает, что Бахмут и Марьинка остаются эпицентрами боев, а наступательные действия врага фиксируют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки совершено 55 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении безуспешно наступали в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. В той же области на Лиманском направлении наступали в сторону Белогоровки. Враг активно использует беспилотники, для усиления позиций в Луганской области перебрасывают дополнительные силы и технику из Беларуси. Их перекидывают через Ростовскую область.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжаются бои. Оккупанты могли подвинуться в юго-западном Бахмуте вдоль дороги, ведущей на Хромово. Вагнеровцы заявляют, что украинские силы контролируют 1,59 кв км города. В то же время кадры с геолокацией показывают, что на 16 мая украинские силы добились незначительных успехов к востоку от Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута). Враг пытается восстановить утраченные позиции вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута). Генштаб ВСУ сообщает о наступлении в сторону Ивановского.

Карта боевых действий в Бахмуте

По данным DeepState враг пробовал улучшить тактическое положение севернее Авдеевки. Генштаб о наступательных действиях не сообщает, однако дает информацию об авиаударах и обстрелах. Атаки зафиксировали на Марьинском направлении наступательные действия были направлены на Марьинку. Россияне сообщают об украинских контратаках вблизи Крутой Балки (4 км к северо-востоку от Авдеевки).

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает ожидать контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Среди оккупантов распространяются подозрения друг к другу и панические настроения. Войска России постоянно обстреливают прифронтовую часть, используя в том числе зажигательные боеприпасы. На ЗАЭС ужесточили меры безопасности и увеличивается военное присутствие России.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 17 мая враг снова атаковал Украину с воздуха. В результате ракетного удара по Николаеву пострадала женщина.