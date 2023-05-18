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В Киеве под утро раздалось несколько взрывов: начался пожар, фото (обновлено)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На месте падения обломков одной из российских ракет вспыхнул пожар Новость обновлена 18 мая 2023, 07:17
На месте падения обломков одной из российских ракет вспыхнул пожар. Фото Коллаж "Телеграфа"

оккупанты атаковали столицу уже на рассвете.

Ночь на 18 мая оказалась беспокойной для жителей всей Украины – воздушные тревоги, которые неоднократно объявлялись в разных областях, в конце концов переросли в полномасштабную. Началось все с атаки на Одессу, а к утру россияне обстреляли ракетами Киев. Взрывы слышали в трех районах столицы.

Подробности атаки сообщил мэр Виталий Кличко, а также глава городской военной администрации Сергей Попко. Оба чиновника отметили, что ракеты якобы удалось сбить, однако во всех случаях падение обломков повлекло за собой дополнительные проблемы.

7:13 Как сообщают местные Telegram-каналы, одна из вражеских ракет упала вблизи детского сада, образовав воронку. Вот такие "военные" объекты пытаются "демилитаризовать" россияне.

Обстрел Киева сегодня
Последствия ночной атаки
Киев взрывы 18 мая 2023
Воронка вышла весьма глубокой

Один из таких — серьезный пожар, вспыхнувший в Дарницком районе. Остатки вражеского снаряда приземлились в местном гаражном кооперативе, что повлекло за собой стихийное возгорание. Как следствие — густой черный дым, который был виден в небе над столицей в километрах от эпицентра пожара. Также обломки ракеты рухнули еще на нескольких улицах в этом районе.

"Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было", — подчеркнул Кличко.

Взрывы в Киеве сегодня
Вот таким выдалось утро 18 мая для киевлян.

В КМВА добавили, что взрывы также прогремели в Деснянском районе столицы, из-за чего тоже начался пожар. На месте уже работают представители экстренных служб, пытаясь устранить последствия.

Девятую по счету воздушную атаку на Киев с начала мая Сергей Попко назвал беспрецедентной. Россияне выпустили снаряды из района Каспийского моря, по предварительным данным, это были крылатые ракеты типа Х-101/555. Также на Киев совершили налет "шахедов"-разведчиков.

"По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы", — подчеркнул глава КМВА.

Киев взрывы сегодня
Обломки одной из ракет, атаковавших столицу

Напомним, что эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден — обстрелы Киева, к сожалению, будут продолжаться и дальше. Более того — по столице вполне способны снова выпустить смертоносные "Кинжалы" несмотря на защиту "Петриота".

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#Киев #Пожар #Взрыв #Ракета #Атака