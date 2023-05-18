В Киеве под утро раздалось несколько взрывов: начался пожар, фото (обновлено)

оккупанты атаковали столицу уже на рассвете.

Ночь на 18 мая оказалась беспокойной для жителей всей Украины – воздушные тревоги, которые неоднократно объявлялись в разных областях, в конце концов переросли в полномасштабную. Началось все с атаки на Одессу, а к утру россияне обстреляли ракетами Киев. Взрывы слышали в трех районах столицы.

Подробности атаки сообщил мэр Виталий Кличко, а также глава городской военной администрации Сергей Попко. Оба чиновника отметили, что ракеты якобы удалось сбить, однако во всех случаях падение обломков повлекло за собой дополнительные проблемы.

7:13 Как сообщают местные Telegram-каналы, одна из вражеских ракет упала вблизи детского сада, образовав воронку. Вот такие "военные" объекты пытаются "демилитаризовать" россияне.

Последствия ночной атаки

Воронка вышла весьма глубокой

Один из таких — серьезный пожар, вспыхнувший в Дарницком районе. Остатки вражеского снаряда приземлились в местном гаражном кооперативе, что повлекло за собой стихийное возгорание. Как следствие — густой черный дым, который был виден в небе над столицей в километрах от эпицентра пожара. Также обломки ракеты рухнули еще на нескольких улицах в этом районе.

"Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было", — подчеркнул Кличко.

Вот таким выдалось утро 18 мая для киевлян.

В КМВА добавили, что взрывы также прогремели в Деснянском районе столицы, из-за чего тоже начался пожар. На месте уже работают представители экстренных служб, пытаясь устранить последствия.

Девятую по счету воздушную атаку на Киев с начала мая Сергей Попко назвал беспрецедентной. Россияне выпустили снаряды из района Каспийского моря, по предварительным данным, это были крылатые ракеты типа Х-101/555. Также на Киев совершили налет "шахедов"-разведчиков.

"По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы", — подчеркнул глава КМВА.

Обломки одной из ракет, атаковавших столицу

Напомним, что эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден — обстрелы Киева, к сожалению, будут продолжаться и дальше. Более того — по столице вполне способны снова выпустить смертоносные "Кинжалы" несмотря на защиту "Петриота".