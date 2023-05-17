Оккупанты ударили ракетами по Одессе: в городе слышали серию взрывов

Сообщалось об активной работе ПВО

Вечером среды, 17 мая, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Украины. В частности несколько взрывов были зафиксированы в Одессе.

Как информируют мониторинговые группы, речь идет о запусках по меньшей мере четырех ракет морского базирования "Калибр".

По предварительной информации в городе сработали средства ПВО, о прилетах и разрушениях на земле данных не поступало.

При этом сообщается также о том, что в воздухе также находятся стратегические бомбардировщики Ту-22, которые могут нести на борту ракеты Х-22, однако об их запусках информации не было.

По состоянию на 22:33 в Одесской области был дан отбой воздушной тревоги. Однако она была включена в ряде других областей.

Согласно предварительным данным, это связано с запуском ударных беспилотников.

Как сообщалось ранее, в последнее время россияне чуть ли не каждый день устраивают ночные обстрелы Украины. В частности вечером 16 мая под удар попала Николаевская область, а по данным местных властей один из российских боеприпасов попал в здание супермаркета.