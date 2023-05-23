"Нехай відшкодовують": медведєв вимагає у США гроші за руйнування Бахмута та Маріуполя

медведєв зробив нову безглузду заяву

Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв, який не раз відзначився безглуздими висловлюваннями, тепер заявляє, що Сполучені Штати повинні заплатити росії за підрив "Північного потоку", а також за руйнування в окупованих нею містах України.

Про це він сказав в інтерв’ю RT. Заступник голови Ради безпеки рф вважає, що нібито на гроші США були зруйновані такі міста як Маріуполь, Бахмут та інші, не згадавши при цьому, як російські окупанти за рік буквально знищили той же Бахмут.

"Нехай повертають кошти або, як мінімум, наділяють коштами для відновлення Артемівська (Бахмута, — Ред.), Маріуполя та маси інших місць, які були зруйновані за їх допомогою та підтримкою. На їхні гроші", — заявив медведєв.

Також він згадав, що Штати нібито повинні відшкодувати збитки від підриву трубопроводу.

"Тож нехай відшкодовують. Хоча там ще можна розмовляти щодо доказів. Цей процес ще не завершився, і ця сторінка не закрита. Принаймні вони це відкидають. Хоча їхні аргументи виглядають досить несерйозно", — підсумував медведєв.

Зазначимо, що у вересні 2022 року у трубопроводі "Північний потік-1" трапилося два витоки, а вже незабаром стало відомо і про витік на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2". У ніч на 26 вересня в одній із ниток "Північного потоку-2" різко впав тиск зі 105 до 7 барів. Як виявилося, причиною стала дірка у трубі. У лютому 2023 року вийшло розслідування одного з найвідоміших американських журналістів Сеймура Херша. У ньому він заявив, що закласти вибухівку влітку 2022 нібито могли американські водолази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дмитро медведєв почав погрожувати Великій Британії новою російською зброєю, при цьому заявивши, що це "нахабний і огидно-сирий острів, який повинен піти в безодню морську".