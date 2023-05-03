медведєв відзначився новою кровожерливою заявою: мріє вбити Зеленського "і його кліку"

Російський політик порівняв Зеленського з Гітлером і натякнув, що український президент має повторити долю німецького диктатора

Колишній російський президент дмитро медведєв регулярно робить скандальні заяви. Днями він заявив, що Молдови, як країни, вже немає, а тепер закликає до вбивства українського президента та його кліки (оточення).

Так заступник голови Радбезу росії у своєму Telegram-каналі відреагував на нічну атаку дронів по кремлю. За словами медведєва, Володимир Зеленський абсолютно марний і не потрібен навіть для підписання акта капітуляції.

Російський політик заявив, що після атаки на кремль у росії не залишається більше жодних варіантів, окрім як фізично усунути президента України, тобто вбити його. Представник російської влади порівняв Зеленського з Гітлером, як це раніше зробив глава російського МЗС сергій лавров.

Екс-президент росії заявив, що Володимир Зеленський не буде потрібний навіть для підписання акта про капітуляцію, адже німецький диктатор також його не підписував.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, окрім фізичного усунення зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акту беззастережної капітуляції. Гітлер, як відомо, його теж не підписував. Завжди знайдеться якийсь змінник на кшталт зиц-президента адмірала Деніца... ", — написав дмитро медведєв.

Раніше у прямому ефірі одного з російських телеканалів закликали до вбивства посла Польщі в росії. Така реакція була викликана тим, що у Польщі при російському посольстві закрили школу. За словами колишнього дитячого обмудсмена росії, вбивство іноземного посла в росії вписується в рамки міжнародних відносин як "відповідь на недружні прояви" Польщі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дмитру медведєву в Twitter розблокували пост із образами на адресу Польщі. Колишній президент написав, що Польщі не повинно існувати, а росія не має причин підтримувати з нею дипломатичні відносини. Крім того, громадян Польщі, які воюють на боці України, потрібно "безжально винищувати, як смердючих щурів".