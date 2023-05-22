Переговорщики из Африки: Кулеба рассказал, без каких двух условий говорить о мире нет смысла

В Украине не готовы вести переговоры по инициативам, которые не будут включать два главных принципа

Украина готова вести переговоры со странами Африки относительно мирных инициатив, однако при этом должны быть выполнены ключевые условия.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире единого марафона украинских новостей, эти условия включают в себя сохранение территориальной целостности Украины и недопущение заморозки войны.

"Мы говорим со всеми, кто имеет свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа", — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что наиболее перспективной сейчас является именно украинская формула мира, а также добавил, что никакие идеи о передаче россии части территорий нашей страны не рассматриваются.

Что касается всех остальных предложений, то они могут быть рассмотрены, совмещены и интегрированы в украинскую формулу мира.

Как сообщалось ранее, делегация лидеров шести африканских стран выразила намерение приехать в Киев и Москву, чтобы обсудить мирный процесс по урегулированию войны. Поскольку Африканскому континенту тоже досталось из-за российского вторжения, то они планируют обсудить в частности увеличение поставок украинского зерна и пути разблокирования поставок российских удобрений.