Зеленський та путін можуть відвідати Туреччину: що відомо

У ході візитів обговорюватимуть дві важливі теми

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін можуть відвідати Туреччину. Відбутися це може після церемонії інавгурації Реджепа Тайіпа Ердогана, котрий переміг у виборах президента країни.

Про це повідомляє турецька газета Hürriyet, посилаючись на власні джерела.

Примітно, що глави держав відвідають Туреччину в різний час і не перетинатимуться один з одним.

"Багато глав іноземних держав дали інформацію про те, що будуть присутніми на церемонії, яка відбудеться в суботу. путін здійснить окремий і спеціальний візит до Туреччини. Після путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини", — сказав кореспондент Ханде Фірат.

Наразі вже відомо, які дві головні теми обговорюватимуть під час цих візитів, які відбудуться один за одним.

"Хід війни та зерновий коридор обговорюватимуться під час цього чергового візиту путіна та Зеленського", — йдеться у матеріалі газети.

Зазначимо, що 14 травня у Туреччині відбулися президентські та парламентські вибори. Опонентами Ердогана були Кемаль Кілічдароглу, Сінан Оган та Мухаррем Індже. За результатами голосування, Реджеп Тайіп Ердоган залишився на посту президента, який він обіймає вже протягом 20 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії висунули зухвалі вимоги у бік України щодо "завершення війни", але у відповідь почули зустрічні умови.