У путіна висунули Україні зухвалі вимоги щодо завершення війни: у Зеленського відповіли "пропозицією"

Керівництво країни-окупанта знову висунуло вимоги до України

У росії висунули чергові зухвалі умови для України щодо завершення війни, проте відповідь з Києва надійшла негайно.

Як передають російські ЗМІ, заступник глави МЗС рф михайло галузин, насамперед необхідно, щоб Україна відмовилася від своїх планів щодо вступу до ЄС та НАТО.

Крім того, російський чиновник вважає, що військова допомога ЗСУ з боку країн Заходу має припинитися, а Україна має зупинити бойові дії.

"Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого в декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу до НАТО та ЄС", — заявив він.

Також у росії вимагають визнати "нові територіальні реалії", маючи на увазі відмову від тимчасово окупованих територій, а також забезпечити "захист російськомовного населення".

У відповідь на вимоги представника російського МЗС радник Офісу президента України Михайло Подоляк висунув зустрічні умови до Москви.

Серед них:

негайне виведення всіх російських військ з території України;

остаточне визнання того, що СРСР розпався, а країни, що вийшли з його складу, мають повний обсяг суверенітету;

видача військових злочинців та авторів війни;

забезпечення демілітаризованої зони на території рф;

скорочення наступальних озброєнь, тобто ракет великого радіуса дії;

проведення міжнародної конференції з питань спільного контролю за російською ядерною зброєю;

юридична фіксація зобов’язань щодо виплати репарацій та відмова від арештованих в інших країнах російських активістів.

Як повідомлялося раніше, колишній президент росії дмитро медведєв раніше заявляв, що війна проти України триватиме ще десятиліттями.