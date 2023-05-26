"Війна на десятиліття": у путіна відверто визнали, що після можливого перемир’я нападуть знову

У рф не виключають варіант, що війна після її закінчення може повторитися

Заступник глави Радбезу рф дмитро медведєв, відомий своїми безглуздими висловлюваннями, заявляє, що війна в Україні може затягтися на десятиліття.

Таку заяву медведєв зробив в ході розмови з журналістами під час візиту до В’єтнаму. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Цей конфлікт дуже надовго. Це все на десятиліття, напевно. Це нова реальність, нові умови життя", — сказав медведєв.

При цьому він відверто визнає, що після можливого перемир’я росія знову нападе на Україну через кілька років. На думку медведєва, так триватиме доти, доки влада в Києві не зміниться.

"Буде три роки перемир’я, два роки конфлікту — і знову все повториться", — вважає заступник голови Ради безпеки.

Водночас він забуває згадати про чинну владу в росії, яка й розв’язала повномасштабну війну, намагаючись виправдати її абсурдними причинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Медведєв відзначився кровожерною заявою на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський політик заговорив про вбивство глави держави.