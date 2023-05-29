Турция выбрала президента: как это отразится на войне россии против Украины

Геополитический шпагат Анкары – не самая желанная позиция для Украины и коллективного Запада

В Турции в воскресенье, 28 мая, состоялся второй тур президентских выборов. Как и в первом, победу одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, обошедший своего оппонента Кемаля Кылычдароглу более, чем на 4%.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" итоги выборов, а также рассказали, чего ожидать в ближайшее время от внутренней и внешней политики Турции, в том числе в ракурсе российско-украинской войны.

О решающем факторе и возможных переменах

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер обращает внимание, что, по сравнению с первым туром, явка выросла почти на 10% за границей. Зато немного упала по Турции (28 мая составила 86,5%, тогда как 14 мая – почти 88%).

"Интересно, что явка упала во всех вилайетах (основная административно-территориальная единица в некоторых государствах. – Ред.), кроме Тунджели, откуда родом ставленники единой оппозиции – Кылычдароглу. При этом, он во втором туре улучшил свои показатели в 66 вилайетах, а Эрдоган – в 73. Следует также учитывать, что Кылычдароглу победил в крупнейших турецких городах – Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане. Весьма достойный результат, учитывая, что сражаться ему пришлось не просто с действующим президентом, но и с его Партией справедливости и развития, которая у власти уже 20 лет. А соответственно – со всеми ресурсами власти", – акцентирует Евгения Габер.

По мнению аналитика, теперь усилится экономическое сотрудничество Турции с россией. При этом политическая поддержка Украины, как и проекты в военной сфере и ВПК, сохранятся.

Результаты выборов, считает Евгения Габер, показывают, что избиратель голосовал не кошельком, а кимликом (kimlik – это турецкая ID-карточка).

"То есть решающий фактор всё же не экономика, а – идентичность. Подтверждением является то, что даже в разрушенных зимним землетрясением регионах голосовали за Эрдогана", – аргументирует аналитик.

Однако, продолжает она, местные выборы, намеченные на весну 2024 года, могут серьезно изменить ситуацию не в пользу Эрдогана и его команды.

Плюс и минус продолжения правления Эрдогана

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Победа Эрдогана означает, что внешняя политика Турции существенно меняться не будет. Продолжится курс балансирования между Западом, россией и Украиной, который был ранее".

А потому в ракурсе российско-украинской войны мало что изменится в позиции Турции, считает эксперт. По его словам, Эрдоган будет делать всё, чтобы продолжала действовать зерновая сделка.

"Причем риски того, что ее не продлят – снизились. В случае президентства Кылычдароглу, учитывая его критическую позицию относительно рф, последняя могла не продолжить эту сделку. Пытаясь балансировать, Эрдоган будет уговаривать Запад идти на какие-то уступки россии (ослабление санкций) в обмен на продление зернового соглашения", – прогнозирует Илия Куса.

Эксперт констатирует: с точки зрения продления зернового соглашения, победа Эрдогана для нас – плюс. Но то, что при нем Турция не будет всесторонне поддерживать Украину, повторяя позицию Запада, — это минус.

Проблемы и тест на роль "миротворца"

Сенсации не произошло, считает политолог, политический консультант Владимир Фесенко. У Эрдогана, напоминает он, было небольшое преимущество (около 4%) после первого тура. К тому же действующего президента Турции поддержал оппозиционный кандидат, занявший третье место в первом туре. Также у Эрдогана было существенное преимущество в административном и информационном ресурсах.

"Но победа далась Эрдогану нелегко, и только во втором туре. Возможно, это были самые сложные выборы для него, – отмечает политолог. – Очевидно, что Эрдоган вступает в финальную часть своего правления. И он сам публично это сказал. Поэтому его усилия будут направлены на проекты, которые должны закрепить его особое место в истории, а также на выбор оптимального преемника".

Но Эрдогана ожидают и серьезные проблемы, считает Владимир Фесенко. Прежде всего – сложная социально-экономическая ситуация. Выборы также показали, что растет запрос на политические изменения в Турции, особенно среди молодежи. А оппозиция получила довольно позитивный опыт объединения, акцентирует эксперт.

В Турции растет запрос на политические изменения, особенно среди молодежи

По его мнению, вряд ли стоит ожидать существенных изменений в политике Эрдогана. Если они и будут, то, скорее, во внутренней и экономической политике.

"В контексте украинско-российской войны принципиальных изменений не будет. Но можно ожидать, что спустя какое-то время Эрдоган активизирует свои усилия как потенциальный посредник в переговорах о завершении войны между Украиной и россией. Здесь у Эрдогана огромное преимущество перед всеми остальными претендентами на роль посредника-миротворца, – отмечает политолог. – Он – единственный государственный деятель, кто имеет близкие и хорошие отношения с лидерами двух воюющих государств. Но для начала Эрдогану надо будет добиться продления зернового соглашения. Это будет тест на продолжение его роли как посредника в отношениях между рф и Украиной".

Во внешней политике главная интрига, по мнению Владимира Фесенко, будет связана с согласием Турции на вступление Швеции в НАТО.

Если Эрдоган будет действовать рационально, то должен дать свое согласие на присоединение Швеции к Альянсу, возможно, выторговав дополнительные уступки от Вашингтона и Стокгольма, считает эксперт. Если турецкое блокирование вступления Швеции в НАТО продолжится, то это будет означать крен Эрдогана в сторону россии, поясняет Владимир Фесенко. Что ослабит возможности турецкого лидера как посредника для урегулирования военного конфликта между россией и Украиной.

Три варианта развития внутритурецких событий и геополитический шпагат

Профессор кафедры политических наук в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко Анна Малкина отмечает, что президентские выборы в Турции были одной из занимательных интриг мая.

"По их результатам можно сказать о появлении нового типа гибридного режима – электоральной автократии, – считает политолог. – С одной стороны, результаты выборов не были определены заранее, с другой – победу все-таки одержал действующий авторитарный президент Эрдоган. Однако неожиданная ощутимая поддержка турецкими гражданами оппозиционного кандидата Кылычдароглу расколола страну на два политических лагеря, и в дальнейшем раскол может усиливаться".

По мнению политолога, всё зависит от позиции, которую после выборов займет Эрдоган. Если он пойдет по пути усиления репрессий и борьбы с инакомыслием – страну могут ждать массовые акции протеста, прогнозирует Анна Малкина.

Эрдоган будет пытаться занять особое место в истории, считают эксперты

"Если посмотреть по карте, какие регионы поддержали Кылычдароглу, то это те части страны, которые дают 75% турецкого ВВП, – акцентирует эксперт. – Они могут стать серьезной протестной силой с точки зрения ресурсов.

Вторым вариантом мог бы быть поиск конструктивного сотрудничества с оппозицией в виде раздачи последней привлекательных министерских портфелей и других должностей. Однако в ситуации разновекторного видения важных вопросов, касающихся государственного устройства, разделения власти, а также роли религии в обществе, места для компромисса практически не существует.

Третий вариант – сохранение условного статус-кво, что само по себе является наиболее реальной перспективой. Однако в среднесрочной перспективе такое положение будет приводить к постепенной эрозии авторитаризма действующего президента, ослаблению его власти, чего после практически двадцатилетнего правления господину Реджепу не захочется", – говорит эксперт.

Поэтому, предупреждает политолог, внутренняя политика в Турции в ближайшее время будет наэлектризована до предела.

"Что касается внешней политики, то, скорее всего, резких изменений не будет, – считает Анна Малкина. – Как говорится: "Старый конь борозды не испортит". В этом плане более непредсказуемыми были бы прогнозы в случае победы оппозиционного кандидата. Геополитический шпагат турецкой внешней политики, может, не самая желанная позиция для Украины и коллективного Запада, но она хотя бы понятна и прогнозируема".