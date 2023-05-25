россия снова блокирует "зерновую сделку": уже отреагировали США

Хотя формально россия продлила действие зерновой инициативы, на деле она блокирует ее работу

Несмотря на то, что "зерновая сделка" между россией и Украиной продлена еще на два месяца, рф блокирует вход 28 судов в порт Южный, который определен соглашением как один из портов для экспорта продовольствия.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

"После неоднократных угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы теперь россия отказывается разрешить хоть одному из 28 кораблей вход в порт Южный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия", — написала посол.

Бриджит Бринк подчеркнула, что это является явным нарушением обязательств со стороны рф. Она добавила, что Россия должна перестать препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы.

Отметим, Россия уже не впервые стремится сорвать работу "зернового соглашения": ранее она блокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. В Мининфраструктуры Украины сообщали, что с апреля 2023 года российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в зерновой инициативе.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилась информация, якобы в Украине выразили готовность возобновить работу экспорта российских удобрений через аммиакопровод Тольятти — Одесса в обмен на расширение условий зерновой сделки.