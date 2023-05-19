Украина готова пойти на уступку россии из-за зерновой сделки, но с условием - Reuters

Украина должна получить какую-то выгоду для себя

В Украине в очередной раз выразили готовность на возобновление работы экспорта российских удобрений через аммиакопровод Тольятти — Одесса, однако для этого выдвинули уже новые условия. Речь идет о "Зерновой сделке".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного источника в украинском Кабмине.

В правительстве отметили, что если аммиакопровод и начнет роботу, то с этого Украина должна получить какую-то выгоду для себя.

"Мы говорим следующее: если она (сделка) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам… Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны", — приводит агентство слова источника в кабмине. Какие именно товары Киев хочет добавить, источник не уточнил.

Напомним, СМИ и раньше писали о том, что Запад мог предложить россии возобновить поставки аммиака через Украину в обмен на продление "зерновой сделки". Однако она до сих пор продлевается, а россия так и не получает свой "бонус".

Тут стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину кроме экономических и политических принципов нашей страны к проблемам российского аммиакопровода добавились еще и военные. Ведь сразу в нескольких местах происходили его разгерметизации.

Самой россии очень важна эта труба ведь поскольку через неё вплоть до 2022 года оккупанты поставляли на экспорт примерно шестую часть от мирового производства аммиака или же около четверти от общего объема аммиака, производимого в стране. Главной задачей аммиакопровода Тольятти — Одесса была поставка продукции на экспорт через Одесский припортовый завод в городе Пивденное. Там аммиак погружался в танкеры и отправлялся по Черному морю к покупателям. С того момента и до настоящего времени этот аммиакопровод являлся единственным в россии.

И вот спустя пол года полномасштабной войны в рф додумались, как можно вернуть себе такой немалый кусок прибыли — шантаж, а именно "Зерновая сделка". Именно этот аммиакопровод россияне пропихивают в неё в виде одного из условий для её продления, но до сих пор он так и не заработал.

Ранее мы писали о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о возможном договоре между Украиной и россией об аммиакопроводе Тольятти — Одесса и объяснил украинцам, которые настороженно отнеслись к этой идее, что власти досконально изучат вопрос, прежде чем озвучить решение.