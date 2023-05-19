Україна готова піти на поступку росії через зернову угоду, але з умовою - Reuters

Україна має отримати якусь вигоду для себе

В Україні вкотре висловили готовність на відновлення роботи експорту російських добрив через аміакопровід Тольятті — Одеса, проте для цього висунули нові умови. Йдеться про "Зернову угоду".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназване джерело в українському Кабміні.

В уряді зазначили, що якщо аміакопровід і розпочне роботу, то з цього Україна має отримати якусь вигоду для себе.

"Ми говоримо наступне: якщо вона (угода) включає аміакопровід, то Україна має отримати якісь додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам… Це розширення географії угоди та списку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б служити інтересам нашої країни", — наводить агентство слова джерела в кабміні. Які саме товари Київ хоче додати, джерело не уточнило.

Нагадаємо, ЗМІ і раніше писали про те, що Захід міг запропонувати росії відновити постачання аміаку через Україну в обмін на продовження "зернової угоди". Однак вона досі продовжується, а росія так і не отримує свого "бонусу".

Тут слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, крім економічних і політичних принципів нашої країни, до проблем російського аміакопроводу додалися ще й військові. Адже одразу в кількох місцях відбувалися його розгерметизації.

Самій росії дуже важлива ця труба, оскільки через неї аж до 2022 року окупанти постачали на експорт приблизно шосту частину від світового виробництва аміаку або близько чверті від загального обсягу аміаку, що виробляється в країні. Головним завданням аміакопроводу Тольятті — Одеса було постачання продукції на експорт через Одеський припортовий завод у місті Південне. Там аміак занурювався в танкери і вирушав Чорним морем до покупців. З того моменту і до теперішнього часу цей аміакопровід був єдиним у росії.

І ось через пів року повномасштабної війни в росії додумалися, як можна повернути собі такий чималий шматок прибутку — шантаж, а саме "Зернова угода". Саме цей аміакопровід росіяни пропихають до неї у вигляді однієї з умов для її продовження, але досі він так і не запрацював.

Раніше ми писали про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про можливий договір між Україною та росією про аміакопровод Тольятті — Одеса і пояснив українцям, які насторожено поставилися до цієї ідеї, що влада досконало вивчить питання, перш ніж озвучити рішення.