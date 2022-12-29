"Кажуть, зрада": Єрмак відповів на незручне питання щодо домовленості з росією

Питання про аміакопровод тільки почало обговорюватися і до його вирішення ще дуже далеко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про можливий договір між Україною та росією про аміакопровод Тольятті — Одеса і пояснив українцям, які насторожено поставилися до цієї ідеї, що влада досконало вивчить питання, перед тим як озвучити рішення.

Так, під час інтерв’ю з Андрієм Єрмаком журналістка Наталя Мосейчук поставила йому питання про аміакопровод, яким росія могла б відновити експорт своїх добрив в обмін на українських полонених. Вона зазначила, що українське суспільство на цю інформацію відреагувало неоднозначно: "Зрада кажуть. Кажуть путін наполягає на запуску (аміакопроводу — Ред.), а президент Зеленський сказав, що окей віддайте нам усіх наших полонених. Але люди ставлять питання — вони віддадуть полонених, але якщо запуститься аміакопровід, то він працюватиме на російські кулі".

У відповідь на це Єрмак заявив, що президент України має рису, завдяки якій він дуже поглиблюється у всі процеси.

"Він (Зеленський — Ред) і ми як команда президента чітко розуміємо, що відбувається, скільки росіяни запрацюють, куди підуть ці гроші." — Єрмак.

Також він зазначив, що питання про аміакопровід лише почало обговорюватися і до його вирішення ще дуже далеко.

"Президент справді сказав, що будь-які розмови з цього питання будуть можливі у разі вирішення питання про повернення всіх наших полонених. І для нього (президента — Ред) життя кожної людини важливе. Тому це комплексне питання. І повірте цей президент ніколи не вирішить питання таким чином, щоб загарбники отримали додаткові гроші для фінансування військової машини або щоб десь вирішив якісь питання не на користь нашої держави. Це неможливо", — заявив Єрмак.

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