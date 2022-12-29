"Говорят, зрада": Ермак ответил на неудобный вопрос насчет договоренности с россией

Вопрос об аммиакопроводе только начал обсуждаться и до его решения еще очень далеко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о возможном договоре между Украиной и россией об аммиакопроводе Тольятти — Одесса и объяснил украинцам, которые настороженно отнеслись к этой идее, что власти досконально изучат вопрос, прежде чем озвучить решение.

Так, во время интервью с Андреем Ермаком журналистка Наталья Мосейчук задала ему вопрос об аммиакопроводе, по которому россия могла бы возобновить экспорт своих удобрений в обмен на украинских пленных. Она отметила, что украинское общество на данную информацию отреагировало неоднозначно: "Зрада, говорят. Говорят, путин настаивает на запуске (аммиакопровода — Ред.), а президент Зеленский сказал, что окей отдайте нам наших всех пленных. Но люди ставят вопрос — так, что они отдадут пленных, но если запустится аммиакопровод, то он будет работать на российские пули".

В ответ на это Ермак заявил, что президент Украины имеет черту, благодаря которой он очень углубляется во все процессы.

"Он (Зеленский — Ред) и мы, как команда президента четко понимаем, что происходит, сколько россияне заработают, куда пойдут эти деньги." — Ермак.

Также он отметил, что вопрос об аммиакопроводе только начал обсуждаться и до его решения еще очень далеко.

"Президент действительно сказал, что любые разговоры по этому вопросу будут возможны в случае решения вопроса о возвращении всех наших пленных. И для него (президента — Ред) жизнь каждого человека важна. По этому это комплексный вопрос. И поверьте, этот президент никогда не решит вопрос таким образом, чтобы захватчики получили дополнительные деньги для финансирования военной машины или чтобы кто-то где-то решил какие-то вопросы не в интересах нашего государства. Это невозможно", — заявил Ермак.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак бъяснил свои ребусы в соцсетях.

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