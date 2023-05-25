росія знову блокує "зернову угоду": вже відреагували США

Хоча формально росія продовжила дію зернової ініціативи, насправді вона блокує її роботу

Незважаючи на те, що "зернова угода" між Росією та Україною продовжена ще на два місяці, росія блокує вхід 28 суден у порт Південний, який визначений угодою як один з портів для експорту продовольства.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter.

"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства", — написала посол.

Бріджіт Брінк наголосила, що це є явним порушенням зобов’язань з боку рф. Вона додала, що росія має перестати перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи.

Зазначимо, що росія вже не вперше прагне зірвати роботу "зернової угоди": раніше вона блокувала інспекцію суден у територіальних водах Туреччини. У Мінінфраструктури України повідомляли, що з квітня 2023 року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних судів, які беруть участь у зерновій ініціативі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилася інформація, що нібито в Україні висловили готовність відновити роботу експорту російських добрив через аміакопровід Тольятті — Одеса в обмін на розширення умов зернової угоди.