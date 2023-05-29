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"Баланс сил в мире меняется": о чем заявил Эрдоган после победы на выборах

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Реджеп Тайип Эрдоган сдела важнеы заявления после победы на выборах
Реджеп Тайип Эрдоган сдела важнеы заявления после победы на выборах

Президент уверен, что Турция значительно изменится и станет другой страной, более сильной

Реджеп Тайип Эрдоган, который одержал победу на президентских выборах в Турции, выступил с важным заявлением, обращаясь к 320 тыс. граждан, собравшимся в ночь на понедельник у Президентского комплекса в Анкаре.

Лидер поблагодарил избирателей на активное участие в процессе голосования. Об этом информирует крупнейшее турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы уважаем волю избирателей, также как делали это на всех предыдущих выборах. Победили не только мы. Победила — Турция, победила – демократия! На выборах 28 мая – не было проигравших, победил весь 85 млн народ Турции. Настало время для единства и сплочения во имя национальных целей и идей", — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Турции периодически формировались проблемы — с тем, чтобы ослабить страну.

"Сегодня – мы объявляем о старте процесса, который позволит реализовать цели, озвученные бывшим президентом Тургутом Озалом и экс-премьером Неджметтином Эрбаканом. Все вызовы и проблемы, с которыми сталкивалась Турция в последние 10 лет, создавались с единственной целью – не допустить сегодняшнего дня", — сказал президент Турции.

Власти, по словам Эрдогана, намерены сконцентрировать все свое время и энергию на вкладе в развитие страны. Он уверен, что вместе с народом удастся реализовать концепцию "Столетие Турции". А главным приоритетом для властей Турции останется устранение последствий землетрясений, которое случилось 6 февраля.

Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что новая модель производящей экономики Турции будет направлена на привлечение инвестиций и рост занятости.

"Первоочередной задачей на ближайший период считаем устранение ущерба от роста цен, вызванных инфляцией. В Турции будет реализована новая экономическая система, облегчающая доступ потребителей, увеличивающая доходы производителей, снижающая затраты аграриев и животноводов", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган считает, что Турция значительно изменится и станет другой страной, более сильной.

"Баланс сил в мире меняется, и на этом фоне Турция предстанет совершенно иной страной – более сильной и авторитетной. Мы усилим борьбу с угрозами национальной безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом у южных границ Турции", — сказал политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время первого тура Реджеп Тайип Эрдоган лидировал с большим отрывом, однако вскоре его оппоненту удалось практически сравняться с ним. По итогу действующий президент получил 49,35% голосов, а второй кандидат — 45%.

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