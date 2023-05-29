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"Баланс сил у світі змінюється": про що заявив Ердоган після перемоги на виборах

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Реджеп Тайїп Ердоган зробив важливіші заяви після перемоги на виборах Новина оновлена 29 травня 2023, 10:49
Реджеп Тайїп Ердоган зробив важливіші заяви після перемоги на виборах

Президент упевнений, що Туреччина значно зміниться і стане іншою країною, сильнішою

Реджеп Тайїп Ердоган, який здобув перемогу на президентських виборах у Туреччині, виступив із важливою заявою, звертаючись до 320 тис. громадян, які зібралися в ніч проти понеділка біля Президентського комплексу в Анкарі.

Лідер подякував виборцям на активну участь у процесі голосування. Про це повідомляє найбільше турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

"Ми поважаємо волю виборців, також як робили це на всіх попередніх виборах. Перемогли не тільки ми. Перемогла — Туреччина, перемогла — демократія! На виборах 28 травня — не було тих, хто програв, переміг весь 85 млн народ Туреччини. Настав час для єдності та згуртування в ім’я національних цілей та ідей", — зазначив Ердоган.

Він наголосив, що в Туреччині періодично формувалися проблеми — для того, щоб послабити країну.

"Сьогодні – ми оголошуємо про старт процесу, який дозволить реалізувати цілі, озвучені колишнім президентом Тургутом Озалом та експрем’єром Неджметтіном Ербаканом. Усі виклики та проблеми, з якими стикалася Туреччина в останні 10 років, створювалися з єдиною метою – не допустити сьогоднішнього дня", — сказав президент Туреччини.

Влада, за словами Ердогана, має намір сконцентрувати весь свій час та енергію на вкладі у розвиток країни. Він упевнений, що разом із народом вдасться реалізувати концепцію "Століття Туреччини". А пріоритетом для влади Туреччини залишиться усунення наслідків землетрусів, який стався 6 лютого.

Також Реджеп Тайїп Ердоган додав, що нова модель економіки Туреччини, що виробляє, буде спрямована на залучення інвестицій і зростання зайнятості.

"Першочерговим завданням на найближчий період вважаємо усунення збитків від зростання цін, викликаних інфляцією. У Туреччині буде реалізовано нову економічну систему, яка полегшуватиме доступ споживачів, збільшуватиме доходи виробників, знижуватиме витрати аграріїв і тваринників", — заявив турецький лідер.

Ердоган вважає, що Туреччина значно зміниться і стане іншою країною, сильнішою.

"Баланс сил у світі змінюється, і на цьому тлі Туреччина постане зовсім іншою країною – сильнішою та авторитетнішою. Ми посилимо боротьбу з загрозами національній безпеці, у тому числі у питанні боротьби з тероризмом біля південних кордонів Туреччини", — сказав політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час першого туру Реджеп Тайїп Ердоган лідирував з великим відривом, проте невдовзі його опоненту вдалося практично зрівнятися з ним. За підсумками чинного президента отримав 49,35% голосів, а другий кандидат — 45%.

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