Зеленский поговорил с Эрдоганом - президент Турции выступил с предложением

Турция подтвердила свои намерения выступать посредником между Украиной и россией во время переговоров о мире

Президент Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили не только сотрудничество между странами, но и решение войны в Украине. Эрдоган предложил себя в качестве посредника между Украиной и россией в вопросе установление долгосрочного мира.

Об этом сообщили в офисе президента Турции. Также Эрдоган подчеркнул, что работа с россией по обмену пленными продолжается.

В ходе телефонного разговора лидеры государств обсудили гуманитарную и энергетическую поддержку Украины Турцией. Не обошли и тему работы зернового коридора, по которому с августа 2022 года экспортировали 17,8 млн тонн украинской агропродукции. Кроме того, Эрдоган снова предложил выступить в роли посредника и обеспечить Украине успешные переговоры с россией о мире.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль фасилитатора и посредника по установлению длительного мира между россией и Украиной", — говорится сообщении офиса президента Турции.

Эрдоган также сообщил, что Турция продолжает работат над вопросом обмена пленными с россией. Президент выразил готовность внести свой дипломатический вклад, чтобы ускорить процесс, который сейчас происходит на ЗАЭС.

Накануне, 16 января, Эрдоган провел телефонный разговор с владимиром путинчм. Президенту россии он также предложил свою кандидатуру в качестве посредника в мирном диалоге с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Эрдоган предложил открыть еще один спецкоридор в Турцию. Через него хотят транспортировать раненых на лечение в другие страны.