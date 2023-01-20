Зеленський поговорив з Ердоганом – президент Туреччини виступив із пропозицією

Туреччина підтвердила свої наміри виступати посередником між Україною та росією під час перемовин щодо миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Глави держав обговорили не лише співпрацю між країнами, а й вирішення війни в Україні. Ердоган запропонував себе у якості посередника між Україною та росією в питанні встановлення довгострокового миру.

Про це повідомили в офісі президента Туреччини. Також Ердоган наголосив, що робота з росією з обміну полоненими продовжується.

Під час телефонної розмови лідери держав обговорили гуманітарну та енергетичну підтримку України Туреччиною. Не оминули й теми роботи зернового коридору, за яким із серпня 2022 року експортували 17,8 млн. тонн української агропродукції. Крім того, Ердоган знову запропонував виступити у ролі посередника та забезпечити Україні успішні переговори з росією про мир.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора та посередника щодо встановлення тривалого миру між росією та Україною", — йдеться в повідомленні офісу президента Туреччини.

Ердоган також повідомив, що Туреччина продовжує працювати над питанням обміну полоненими з росією. Президент висловив готовність зробити свій дипломатичний внесок, щоб прискорити процес, який зараз відбувається на ЗАЕС.

Напередодні, 16 січня, Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Президенту росії він також запропонував свою кандидатуру як посередник у мирному діалозі з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ердоган запропонував відкрити ще один спецкоридор до Туреччини. Через нього хочуть транспортувати поранених на лікування до інших країн.