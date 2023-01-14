Туреччина спонсорує війну в Україні? Низку вантажівок помітили по дорозі до росії

Ердоган, ймовірно, продовжує торговельні відносини з путіним, тим самим спонсоруючи війну в Україні

Очевидно, Туреччина продовжує торгові відносини з росією. Таку думку висловив економіст зі Стенфорда Ханно Лустіг.

На своїй сторінці у Twitter він опублікував фото підтвердження. На знімку видно низку вантажівок.

Туреччина неодноразово заявляла про готовність стати посередником між Україною та росією у питанні врегулювання військового конфлікту. Крім того, Ердоган навіть допоміг вивезти до Стамбула командирова "Азова", яких з травня 2022 року тримали у російському полоні. Також турецька компанія Baykar передавала ЗСУ свої безпілотники.

Незважаючи на допомогу Україні, Туреччина продовжує підтримувати відносини з росією, у тому числі торгові. Ханно Лустіг опублікував фото, на якому видно довгу низку вантажівок. Вони їдуть із Туреччини через Грузію до росії.

"Часто повторювана думка про те, що дохід у євро і доларах, отриманий від експорту енергії, не має значення для росії, ніколи не мало сенсу в теорії і, звичайно ж, не підтверджується емпіричними даними", — написав економіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ердоган запропонував відкрити ще один спецкоридор до Туреччини. На цей раз по ньому хочуть вивозити поранених.