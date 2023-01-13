Саркозі заплатили за похвали путіна — ЗМІ дізналися суму

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі похвалив путіна та росію, за що отримав 300 тисяч євро

Колишній лідер Франції Ніколя Саркозі може бути причетний до отримання хабаря від російського фонду прямих інвестицій. Екс-президент міг отримати 300 тисяч євро близько п’яти років тому.

Про це повідомило видання Mediapart, у розпорядженні якого опинилися банківські документи. Гроші він отримав за те, що схвально висловився на адресу росії та її президента.

Відомо, що на банківський рахунок Саркозі надійшло два перекази на загальну суму 300 тисяч євро у 2018 році та на початку 2019 року по 200 та 100 тисяч відповідно. Це сталося до та після його виступу на новорічному прийомі російського фонду прямих інвестицій. Кошти надійшли від імені маловідомої фірми RS Capital Limited. Як пізніше з’ясувалося, російський фонд прямих інвестицій має дочірню компанію із такою назвою, яка зареєстрована в ОАЕ.

За отримані гроші екс-президент Франції схвально висловився на адресу росії та володимира путіна. Він зазначив, що "завжди був другом путіна" і що "з ним можна говорити, навіть якщо є розбіжності у позиціях".

"Росія знову стала великим геополітичним гравцем, це її місце, її історична роль, її призначення", — сказав тоді Саркозі.

А сам Ніколя Саркозі відмовився коментувати цю інформацію. А у прес-службі російського фонду прямих інвестицій французьким журналістам заявили, що не платили Саркозі за його участь у новорічному заході.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що справа скандального заступника голови Одеської ОВА, якого спіймали на хабарі, отримала продовження. Він не лише позбудеться волі, а й уже втратив посаду.