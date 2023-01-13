Саркози заплатили за похвалы путина - СМИ узнали сумму

Экс-президент Франции Николя Саркози похвалил путина и россию, за что получил 300 тысяч евро

Бывший лидер Франции Николя Саркози может быть замешан в получении взятки от российского фонда прямых инвестиций. Экс-президент мог получить 300 тысяч евро около пяти лет назад.

Об этом сообщило издание Médiapart, в распоряжении которого оказались банковские документы. Деньги он получил за то, что одобрительно высказался в адрес россии и ее президента.

Известно, что на банковский счет Саркози поступило два перевода на общую сумму 300 тысяч евро в 2018 году и начале 2019 года по 200 и 100 тысяч соответственно. Это произошло до и после его выступления на новогоднем приеме российского фонда прямых инвестиций. Средства поступили от имени малоизвестной фирмы RS Capital Limited. Как позже выяснилось, российский фонд прямых инвестиций имеет дочернюю компанию с таким названием, которая зарегистрирована в ОАЭ.

За полученные деньги экс-президент Франции одобрительно высказался в адрес россии и владимира путина. Он отметил, что "всегда был другом путина" и что "с ним можно говорить, даже если есть разногласия в позициях".

"Россия вновь стала крупным геополитическим игроком, это ее место, ее историческая роль, ее назначение", — сказал тогда Саркози.

Сам же Николя Саркози отказался комментировать эту информацию. А в пресс-службе российского фонда прямых инвестиций французским журналистам заявили, что не платили Саркози за его участие в новогоднем мероприятии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дело скандального замглавы Одесской ОВА, которого поймали на взятке, получило продолжение. Он не только лишится свободы, но и уже лишился должности.