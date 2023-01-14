Турция спонсирует войну в Украине? Вереницу грузовиков заметили по пути в россию

Эрдоган, вероятно, продолжает торговые отношения с путиным, тем самым спонсируя войну в Украине

По всей видимости Турция продолжает торговые отношения с россией. Такое мнение выразил экономист из Стэнфорда Ханно Лустиг.

На своей странице в Twitter он опубликовал фото подтверждение. На снимке видна вереница грузовиков.

Турция не один раз заявляла о готовности стать посредником между Украиной и россией в вопросе урегулирования военного конфликта. Кроме того, Эрдоган даже помог вывезти в Стамбул командирова "Азова", которых с мая 2022 года держали в российском плену. Также турецкая компания Baykar передавала ВСУ свои беспилотники.

Несмотря на помощь Украине, Турция продолжает поддерживать отношения с россией, в том числе и торговые. Ханно Лустиг опубликовал фото, на котором видна длинная вереница грузовиков. Они едут из Турции через Грузию в россию.

"Часто повторяемое мнение о том, что доход в евро и долларах, полученный от экспорта энергии, не имеет значения дляросси, никогда не имело смысла в теории и, конечно же, не подтверждается эмпирическими данными", — написал экономист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Эрдоган предложил открыть еще один спецкоридор в Турцию. На этот раз по нему хотят вывозить раненых.