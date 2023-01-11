Специально для раненых: Эрдоган предложил открыть еще один спецкоридор в Турцию

Турция предлагает лечить у себя раненных на войне

Вслед за недавними призывами турецких властей в адрес россии прекратить огонь в Украине официальная Анкара выступила с новой инициативой — открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.

С соответствующим предложением выступил в среду, 11 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Международной конференции омбудсменов, передает турецкая газета Hürriyet.

Говоря о гуманитарных инициативах, в частности, о зерновом коридоре, открытом в Черном море для вывоза украинского зерна сквозь по сути морскую блокаду россии, Эрдоган сказал: "(Представитель Министерства иностранных дел Турции Мартин — ред.) Шереф сделал предложение; открытие коридора специально для раненых. Мы готовы к этому. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем".

Как сообщалось, ранее в среду в Турции состоялась встреча омбудсменов Украины и россии, которая касалась возвращения из российского плена граждан Украины.