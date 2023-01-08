Нужны шаги от россии: у Эрдогана назвали, чем рф может показать готовность к переговорам

От россии требуются простые конкретные шаги

Представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что в стране обеспокоены тем, что в ближайшее время война в Украине пойдет по нарастающей и снова призвал россию к прекращению огня. При этом он отметил, что именно российские обстрелы затягивают войну и мешают переговорам.

Слова пресс-секретаря главы Турции цитирует CNN Turk. Калин сказал, что прекращение обстрелов со стороны россии означало бы стремление к переговорам и "что россия остановится", об этом турецкий президент говорил с российским накануне. Турция продолжает призывать к заключению локальных перемирий и созданию переговорной среды.

"Украинцам нужно увидеть какие-то конкретные шаги с российской стороны, такие как российский план вывода войск с украинской территории и обмен пленными, Запорожская АЭС, продолжение зерновой сделки", — сказал Калин. По его мнению если война будет продолжаться так, как идет сейчас 2023 год станет более трудным для мировой экономики, энергетической и продовольственной безопасности. Турки весьма заинтересованы в прекращении огня, особенно вокруг Запорожской АЭС из-за серьезных рисков аварий и катастроф.

Кроме российского президента, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган звонил и украинскому главе государства Владимиру Зеленскому. Среди прочего поднимались вопросы сотрудничества и перспектив демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС. россия объявляла якобы "рождественское перемирие", но во время него продолжала атаки и обстрелы вдоль всей линии фронта.