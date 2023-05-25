Українські пілоти розпочнуть навчання на F-16: у якій країні пройде перший етап

Навчання включатиме як тренажери, так і реальні літаки

Близько 20 українських пілотів розпочнуть навчання на винищувачах F-16. Перший етап проведуть у Великій Британії, а решта країн залишаються в черзі. Щоб прискорити процес підготовки військових, Україна хоче відправити на навчання тих бійців, котрі добре володіють англійською мовою.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на інформацію від неназваного представника британського уряду.

"Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16 (або іншими військовими літаками)", — сказав співрозмовник.

Тренування з курсу НАТО "Введення в основи управління винищувачами" включатиме як тренажери, так і реальні літаки.

"Льотчик з досвідом ведення бойових дій у повітрі-землі може пройти нетривалий курс F-16, від 12 до 16 контрольних польотів, і через три місяці вилетіти", — зазначається у матеріалі.

Зазначимо, що після того, як США схвалили постачання F-16 Україні, з’явилася інформація про те, що бійці вже нібито почали проходити навчання на винищувачах. Таку заяву робив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Але в Україні цю інформацію спростували. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що українські військові виїхали на навчання, але ще не починали його проходити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стало відомо, які країни готові приєднатися до "авіаційної коаліції" та проводити навчання на винищувачах F-16 для українських військових.